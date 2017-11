A, B, C, through the letter Z – David Holt amasses broad-based support in race for Mayor

Staff Report

OKLAHOMA CITY – Last week, the mayoral campaign of David Holt circulated to news organizations and via the Internet a long list of names of community leaders and grass-roots neighborhood activists from across the metropolitan area who support his campaign to lead the Sooner State’s capital city.

This story reflects an edited compilation, drawn from the list of more than 1,300 citizens stepping forward to publicly endorse Sen. Holt, R-Oklahoma City, to be the next leader of our city. We start at the very beginning, a very good place to start. To read, please begin with A, B, C (and D).

The first four letters just happen to be, A, B, C and D

Jim Abbott, Steve Adamo, Lyn Adams, Sarah Adams-Cornell, Dennis Adkins, Scott Adkins, Jill Adler, Steve Agee, McKenzie Akin, Zac Akin, Kadir Akkus, Amy Albro, Derek Albro, Megan Allen, Steve Allen, Umit Alpaslan, Cecilia Alsay, Joseph Alsay, Dewayne Andrews, Brooks Altshuler, Katie Altshuler, Charlie Amis, Dave Amis, Rob Anderson, Debbie Anglin, Rusty Appleton, Stefanie Appleton, Major General Rita Aragon, Valentina Arbelaez, Ashley Armstrong, Ted Armstrong, Sue Ann Arnall, Anita Arnold, Marco Arzate, Santiago Arzate, and Kitti Asberry.

Team B includes: Phil Bacharach, J.D. Baker, Randy Baker, Rose Mary Baker, Matt Ball, Cindy Ballard, Lorenzo Banks, Regina Banks, Greg Banta, Jon Bargas, Dr. Royce Bargas, Kelley Barnes, Lisette Barnes, Emmalee Barresi, Ben Barresi, Brenda Jones Barwick, James Barwick, Kuaybe Basturk, Dan Batchelor, Leslie Batchelor, Bennett Beard, Justin Beasley, Lee Beasley, Sherry Beasley, Mark Beffort, Bert Belanger, Joy Reed Belt, Emily Bendick, John Benefiel, Chris Benge, Lance Benham, Rep. Forrest Bennett, Jim Benson, Debi Bentley, Christine Berney, Lou Berney, Tim Berney, Lenny Bert, Shannon Bert, Dick Beshear, Don Betz, Adrian Beverage, Roger Beverage, Jeff Bezdek, Sen. Stephanie Bice, Bev Binkowski, Bart Binning, Regina Birchum, Cris Bitsche, Ray Bitsche, Alexis Bjork, Matt Bjork, Jason Black, Jeff Black, Linda Nix Black, David Blackburn, Lisa Blackburn, Debbie Blackburn, Micah Blackwood, Hilarie Blaney, Ed Blau, Missy Blevins, Dominique Block, Sr., Matt Blubaugh, Brian Bogert, James Boggs, Dayna Boggs, Gerry Bonds, Ted Bonham, Jennifer Booker, Scott Booker, Deborah Booker, U.S. Rep. Dan Boren, Andrea Boren, OU President David Boren, Matthew Bown, Aaron Boyce, Tina Boyce, Patrick Boylan, William Bradford, Sherri Bradford, Kent Bradford, Martha Bradford, Sarah Brawley, Todd Brawley, Brett Brewer, Brent Brewer, Darry Brewer, Kathryn Brewer, Karel Brewster, Chris Brewster, Elysabeth Britt, Suzanne Broadbent, Mike Brock, Dawn Brockman, Adam Brooks, Gary Brooks, Michelle Brooks, Sen. Michael Brooks, Jerry Broughton, Allen Brown, Ben Brown, Billie Brown, Brian Brown, Carla Brown, Derek Brown, Jim Brown, Margo Brown, Mark Brown, Matt Brown, Mike Brown, Stacy Brown, Jill Brown Delozier, Jim Bruce, Tsinena Bruno-Thompson, Betsy Brunsteter, Rebecca Budd, Martha Burger, Linda Burgett, Bob Burke, Phillip Burke, Andy Burnett, Greg Burns, Ben Burnsed, Barry Burris, Brent Bushey, Stephen Butler, Hans Butzer, Jonathan Buxton, Karen Byrd, and Pat Byrne.

Continuing with Rick Cain, Gwendolyn Caldwell, Tony Caldwell, Brant Cale, Lori Callahan, Bill Cameron, Miriam Campos, Nathan Cao, Scarlet Cao, Tom Caraway, Doris Carder, Aspasia Carlson, Debbi Carmack, Natalie Carns, Mike Carnuccio, Michael Carolina, David Carpenter, Chip Carter, Wade Carter, Christy Carson Hanshew, Jill Castilla, Lynnisa Catlin, Donna Cervantes, Umi Chahal, Scott Chance, Claudia Chappel, James Chappel, Jon Chasteen, Rocky Chavez, Rob Cherry, Darla Cheek, Christina Chicoraske, Cathy Christensen, Mickey Clagg, Angela Clark Little, Lester Claravall, Carol Claybo, Kendra Clements, Jeff Click, Heath Clinton, Joe Clytus, Mayor Andy Coats, Mona Cohlmia Spivey, Donna Cohn, Conner Coles, Graham Colton, Jayna Conklin, Janet Connel, Mark Connel, Bart Conner, Dr. Chris Cook, Traci Cook, Aaron Cooper, James Cooper, Terri Cooper, Carrie Coppernoll Jacobs, Mike Cornett, Casey Cornett, Marek Cornett, Shannon Cornman, Art Cotton, Sandy Cotton, Valerie Couch, Joe Couch, Jim Cowan, Matt Cowden, John Cox, John Coyle, Wayne Coyne, Terrance Craft, Scott Cravens, Michael Crooks, Sara Crooks, Joe Crosthwait, Roger Cude, Sean Cummings, Cathey Cundiff, Chad Cundiff, Skip Cunningham, Beth Cupp, Ronn Cupp, and Aaron Curry.

David (Holt) puts the “diverse” in diversity with his determined campaign. Continuing with the alliteration, Dudes and Dudettes among Holt supporters include: Roger Dahlgren, Karen Dahlgren, Michell Dallal, Josiah Daniel, Mark Davenport, Barrett Davidson, Erica Davidson, Marilyn Davidson, Myles Davidson, Samantha Davidson, Shannon Davies, Alan Davis, Heather Strong Davis, Missy Dean, Barbara Anne DeBolt, Kim Decker, Cordon DeKock, Pete Delaney, Alberto de Armendi, Grant DeFehr, Arturo Delgado, Robert Dennis, Shelly Dent, Gary Derrick, David Dickerson, James Dickson, John Dill, Jacquelyn Dill, Ricky Dill, Kyle Dillingham, Emily Dinwiddie,Greg Dinwiddie, Jodi Dishman, Brent Dishman, Everett Dobson, Ali Dodd, Derek Dodd, Jonathan Dodson, Peter Dolese, Rep. Mickey Dollens, Dena Doolin, Bebe Dotter, Don Douglas, Patrice Douglas, Christine Dowd, Pat Downes, Michael Downes, Brian Downs, Corey Dozier, Alisia Drennan, Steven Drozd, Greg Duffy, Jerrie Duffy, Ann-Clore Duncan, Walt Duncan, Jenny Dunham, Marc Dunham, Jim Dunlap, Pam Dunlap, Kelli Dupuy, Jimmy Durant, Stacy Dykstra and Chris Dyson.

The letters E, F, G – great levels of support for Holt

The wave of endorsements continues, as is proper in grammar, with the letter E, including Rep. Jon Echols, Laura Eckel, Tyler Eckel, Christine Eddington, Todd Edmonds, Carl Edwards, Susan Edwards, Adam Edwards, Mark Edwards, Mike Edwards, Liz Eickman, Randi Ellefson, Justin Ellis,Dr. Earl Elliott, Jeanette Elliott, Rand Elliott, Becky Endicott, Kyle Endicott, Kate England, Denise Engle, Richard Engle, Cari Epperson, Doug Epperson, Doug Estep, John Estus, Sabrina Evans, Jennifer Eve Fish, James Everest, Tricia Everest, Jeff Ewing, and Danielle Ezelle.

Fantastic friends and backers from the next part of the alphabet include Joshua Fahrenbruck, Marni Fahrenbruck, Mike Fair, Sherry Fair, Christina Fallin, Price Fallin, Governor Mary Fallin, Clay Farha, Brett Farley, Ronnye Farmer, Carly Farris, Jalal Farzaneh, Mohammad Farzaneh, Ali Farzaneh, Hamid Farzaneh, Hossein Farzaneh, M.J. Farzaneh, Vahid Farzaneh, GiGi Faulkner, David Feisal, Gene Feisal,Marcia Feisal, Brian Ferguson, Mary Ferguson, Fran Ferrari, George Fina, Mike Fina, Kelsey Fink, Adam Fink, Tom Fiordelisi, John Fitzgerald, Colin FitzSimons, Chris Fleming, Chaya Fletcher, Carol Fletcher, Gary Fletcher, Russ Florence, Sen. Kay Floyd, Julie Foley, Dr. Raul Font, Scott Forester, Danna Fowble, Kermit Frank, Daniel Frankenstein, Marna Franklin, Gray Frederickson, Butch Freeman, Bryan Fried, Cindy Friedemann, Tom Friedemann, Lucy Fritts, Sen. Jack Fry, Chip Fudge, Taylor Fudge, Angela Fuller, Sam Fulkerson, Bob Funk, Jr., Kim Garrett Funk and Mark Funke.

Great supporters of the Holt candidacy include Patrick Gaines, Gerald Gamble, Mark Gandy, David Garrett, Jim Gebhart, Ragon Gentry, John George, Scott Georgi, Brevin Ghoram, Cindy Gibbs, Charles Gill, Charlie Givens II, Ally Glavas, Wes Glinsmann, Robbyn Glinsmann, Antonio Gloria, Roger Godwin, Kay Goebel, Joanna Gold, Jonathan Gold, Alan Goldfarb, Sue Goldfarb, Cher Golding, Ovadia Goldman, Nechama Goldman, Vicky Golightly,Ernie Gomez, Brent Gooden, Clif Gooding, Gary Goodner, Chris Gordon, Vicki Gourley, Randy Grau, Cheri Gray, Nick Gray, Derek Green, Dustin Green, Barbie Greer, Bill Greer, Sami Grega, Paige Gregory, Frank Gresh, Loren Gresham, Sen. A.J. Griffin, Eddie Griffin, Pat Grisham, Chris Griswold, Eric Groves, Jeff Groves, Mark Grubbs, Spencer Guinn and Matt Guillory.

Holt backers from Hereabouts include these home-folk from letters

Steve Hahn, Becky Haliburton, Rep. Elise Hall, Lorne Hall, Judy Hall, Malcolm Hall, Pat Hall, Harold Hamm, Evan Handy, Kristen Deaton Hankinson, Jay Hannah, Mandy Hansen, Dr. Mark Hanstein, Jon Haque, Donelle Harder, Lloyd Hardin, Nathaniel Harding, Amanda Harding, Matt Hargis, David Harlow, Jenna Harlow, Erick Harris, Rick Harris, Brad Harrison, Jill Harrison, Nola Harrison, Joseph Harroz, Jr., Nick Harroz III, Jeffrey Hart,Dr. James Hartsuck, Jean Hartsuck, Ben Harvey, Leigh Harvey, Jim Hasenbeck, Jane Haskin, Michael Haskin, H.K. Hatcher, Judy Hatfield, Chris Haugen, Curtis Hayes, Rick Healy, Sandina Heckert, Robert Hefner IV, Carol Hefner, Robert Hefner V, Larry Hellman, Janice Helsel, Jeremy Hendricks, Steve Hendrickson, Gov. Brad Henry, Charles Henry, Pam Henry, Robert Henry, Michael Hensley, Tricia Hensley, Marty Hepp, Brenda Hernandez, Jorge Hernandez, Estela Hernandez, Zeke Hernandez, Jake Hickman, Spencer Hicks, Luis Hidalgo, Todd Hiett, Gayle Higgs, Gary Higgs, Kevin Higgs, Jennifer Higgs, Asa Highsmith, Johnson Hightower, Brian Hill,Melissa Hill, Frank Hill, Jason Hines, Randy Hogan, Israel Hogue, Stephanie Holmberg, Lee Holmberg, Lee Holmes, Kay Holt, Rachel Holt, Stroud Holt, Mickey Homsey, Sydney Homsey, Patsy Homsey, Erin Honious, Andy Hood, Elaine Hood, Gunnar Hood, Evelyn Hooge, Aubrey Hooper, Jamie Hooper, Ron Hooper, Rhonda Hooper, David Hooten, David Hornbeek, Melissa Houston, Bob Howard, Scott Howard, Lisa Curl Hubbert, Gary Huddleston, Amber Hulce, Blu Hulsey, Mallory Hulsey, Troy Humphrey, Gail Huneryager, Hollye Hunt, Chad Huntington, Stanley Hupfeld and Marion Hutchison; not forgetting the letter I – Brian Iley, Kim Iley, Rick Inselman, Buck Irwin and Steve Ives.

Those jumping with enthusiasm for Holt include Aaron Jack, David Jackson, Bryan Jackson, Marcy Jackson, Matt Jackson, Mike Jackson, Noel Jacobs, Jeff Jacobsen, Bridget Jaime, Karen James, Mike James, Michelle Jameson, Nancy Jarman, Lonnie Jarman, Jane Jayroe, Jyle Jedlicka, Pastor Major Jemison, Mary Jenkins, Dixie Jensen, Julia Jernigan, Mike Jestes, Bob Johnson, Carlos Johnson, George Johnson, Jr., Jamelle Johnson, Reggie Johnson, Danne Johnson, Rick Johnson,Rob Johnson, Willa Johnson, Jay Johnston, Joe Johnston, Michael Johnston, Ann Johnstone, Bill Johnstone, Eric Joiner, Marla Joiner, Clark Jolley, Cal Jones, Gary C. Jones, Mautra Jones, Donald Jordan, Mike Joseph and Carey Joullian IV.

Also keeping up with Holt enthusisasm are Sabih Kalidy, Rep. Chris Kannady, Sheena Karami, Enes Kanter, Arnella Karges, Don Kaspereit, Chris Kauffman, Cathy Keating, Frank Keating, Ashley Kehl, Cathy Keller, Thomas Keller, Brian Kelley, Mike Kelley, Mark Kelly, John Kennedy, Chris Kenney, Lou Kerr, Dr. Mark Keuchel, Dr. Mahmoud Khaimi, Ryan Kilpatrick, Tammie Kilpatrick, Klay Kimker, Jerlene Kimker, Justin King, Kelli Kinsey, Tonya Kiper, Kaye Kirk, Becky Kirk, Percy Kirk, Julia Kirt, Jonna Kirschner, Jeff Kline, Mike Knopp, Tempe Knopp, Craig Knutson, Kym Koch Thompson, Mike Koehler, Bishop Ed Konieczny, Barry Koonce, Larry Kordisch, Kristian Kos, Stephen Kovash, Nancy Krause, Steve Krause, Brad Krieger, Robin Roberts Krieger, Mike Krywucki, Walter Kula and Sue Kuntze

Not making light of their part in lifting up the lanky legislator are Ann Lacy, Mandy LaForge, Rusty LaForge, Steve LaForge, Lindsay Laird, Michael Laird, Dino Lalli, Stephen Lalli, Donna Lamberti, Bill Lance, Mark Landrith, Bobbie Burbridge Lane, Wes Lane, Mickie Lara, Matt Latham, Chris Lauhon, Blake Lawrence, Bruce Lawrence, Chris Lawson, Lisa Lawson, Whitney Lawson Hollar, Michael Leake, Todd Lechtenberger, Julie Leclercq, Manny Leclercq, Matthew Lee, Ryan Leonard, Carrie Leonard, Art LeFrancois, Jennifer Lepard, Shawn Lepard, Shelley Leveridge, Harrison Levy, David Lewis, Diane Lewis, Pat Lewis, Seth Lewis, Guy Liebmann, Judy Liebmann, Will Lightfoot, John Limber, Sally Limber, Felix Linden, Becky Lindsay Karpe, Kelly Link-Ridenour, Willard Linzy, Jake Lippert, Stephanie Lippert, Jan Loftis, Jim Loftis, Jeannine Long, Dave Lopez, Lana Lopez, Greg Love, Jenny Love Meyer, Matthew Love, Suzie Loveless, Rep. Jason Lowe, Dr. Julie Lowe, Dr. Jim Lowe, Kim Lowe, Brent Lowell, Eldridge Luber, Chris Lucas, Erika Lucas, Adam Luck, Brad Lund, Ba Luong, Lexy Lux, Diana Lynn and Ed Lynn.

Down the middle: The letters M, N, and O and P prefer Holt for Mayor of our fair city:

Joey Magana, Andy Mahbubani, Kim Mahn, Ron Mahn, Natalie Mai, Cary Sue Majors Vega, Aslan Maleki, Daniel Maloney, Haris Mangic, Denise Mankin, Jamie Manoles, Matt Manoles, Joseph Mansour, Kris Markes, Peter Markes, Steve Marler, Gary Marrs, Scott Marsh, Dan Martel, John Martin, Kay Martin, Mel Martin, Connie Mashburn, Scott Mason, George Mason, Steve Mason, Travis Mason, Duane Mass, Lesli Massad, Laura Massenat, Laurent Massenat, Michael Maxwell, Angie May, Chris May, Larry McAlister, Neal McCaleb, Susan McCalmont, Robert McCampbell, Josh McClintock, Kelly McConnell, Jesse McCool, Joanna McCool, Evelyn McCoy, Mark McCoy, Dana McCrory, Tracy McDaniel, Eddy McDaniels, Anthony McDermid, Thomas McEvoy, Valerie McEvoy, Keili McEwen, Kathryn McGill, Bob McGinley, Fransen McGinley, Todd McGinley, Matt McGuire, Kelley McGuire, Gene McKown, Richard McKown, Amanda McLain-Snipes, Liz McLaughlin, Tim McLaughlin, Justin McLeckie, Bryan McMasters, Bill McVey, Scott Meacham, Shannon Medley, Mary Melon, Timothy Melton, Fred Mendoza, Gary Mercer, Ron Mercer, Chris Merideth, Frank Merrick, Davis Merrey, Chris Meyers, Debi Meyers, Kent Meyers, Mary Millben, Ken Miller, Nancy Miller, Dr. Ann Millerborg, Rubin Millerborg, Amanda Mills, Bob Mills, Margaret Mills, George Mills, Jason Mills, Robert Mills, Jack Mills, James Milner, Chip Minty, Madeline Mitchell, Teresa Moisant, Jennifer Monies, Marian Moon, Tony Moon, Andy Moore, Kim Moore, Paul Moore, Rick Moore, Stormy Moore, Jasmine Moran, Melvin Moran, Brad Morelli, Debora Morey, Beverly Morgan, David Morgan, Ellen Records Morgan, D.J. Morgan, Nancy Morgan, Chris Moroz, Chantal Morris, Walt Morris, Karim Muhammad, Rep. Cyndi Munson, Barry Murphy, and Jean Murphy.

Continuing with Rick Nagel, Blair Naifeh, Brad Naifeh, Pam Nance, Jack Nance, Brian Nance, Xavier Neira, Linda Neira, Bob Nelon, Jason Nelson, Mark Nelson, Guy Nembhard, Jr., Sheila Newcomb, Vinh Nguyen, Merilee Nicely, Jonathan Nichols, Larry Nichols, Polly Nichols, Ben Nockels, Beta Noel, Mayor Ron Norick, Suzette Northcutt Rhodes, and Tyler Norvell.

And winding up with the Os and the Ps:

Eric Oesch, Danny Ojeda, Marty O’Gwynn, Dave Ortloff, Rita Ortloff, Rep. Leslie Osborn, Rep. Mike Osburn, Camilla Ostrowe, David Ostrowe, Shane O’Toole, Louise Painter, Kathy Panas, Mike Panas, Rachel Pappy, Reji Pappy, Mark Parker, Thelma Parks, Jim Parrack, Amy Parrish, Todd Pauley, Sen. Lonnie Paxton, Michael Payne Conat, Kristin Peck, Greg Peery, Jan Peery, Gus Pekara, Camal Pennington, Lee Peoples, Bailey Perkins, Cody Pepper, Melissa Pepper Stevener, Kevin Perry, Russell Perry, John Pettis, Jr., John Pettis, Sr.,Lindsey Pever, Dr. Joe Phillips, Richard Phillips, James Pickel, Travis Pickens, Trent Pitt, Sen. Anastasia Pittman, Kyle Plemons, Cacky Poarch, Kelsey Poe, Ben Poe, Mary Pointer, Joe Pointer, Natalie Pointer, Madge Pomeroym Myron Pope, Matt Poppe, Don Porter, Justin Porter, Renee Porter, Susan Porter, Charlie Potts, Ray Potts, Pat Potts, Cathy Post, Dan Post, Donna Powell, David Prater, Nick Preftakes, Dr. Steve Prescott, Adam Price, Ford Price, Louis Price, Chris Puckett, Sen. Adam Pugh, Ed Pulido and Daniel Pullin.

Q, R, then comes S (after this) – David Holt’s Supporters as of mid-November include:

Gloria Quaid, Zubayr Rahman, Adam Rainbolt, Whitney Rainbolt, David Rainbolt, Gene Rainbolt, Michael Rainbolt, Victoria Raines, John Raines, Matt Ralls, Whitney Randall, Anita Randle, Veran Randle, Katie Rathkey, Emily Ratcliff, George Records, Jeff Records,H.J. Reed, Jason Reese, Karen Renfrow, Paul Renfrow, Kathlyn Reynolds, Fred Rhodes, Dot Rhyne, Rae Rice, Janice Ricer, Denis Richard, Brooks Richards, Elizabeth Richardson, Jeri Richardson, Trey Richardson, Charlotte Richels, John Richels, Jerry Rickerts, Christi Ridley, Jay Ridley, Gary Ridley, Sheila Ridley, John Riesenberg, Susan Riley, Bruce Rinehart, John Robberson, Lynn Robberson, Anne Roberts, Hayden Roberts, Sarah Roberts, Stephen Roberts, Chris Robertson, LaNeale Robertson, Mike Robins, Emily Robins, Tom Robins, Brett Robinson, Karma Robinson, Emma Rolls, Edie Roodman, Patrick Rooney, Sean Rose, Teresa Rose Crook, Bob Ross, Heather Ross, Dan Ross, Treena Ross-Akers, Jim Roth, Seth Rott, John Roy, Leah Rubio, Claudio Rubio, Mark Ruffin, Robert Ruiz, Johnathan Russell, Charles Ryan, and Pat Ryan.

David Holt’s STRONG support – The Letter “S” backers include George Salisbury, Meg Salyer, Jason Sanders, Tammy Sanders, Claudia San Pedro, Stephen Salewon, Charlie Sarratt, Geneva Sarratt, Chris Savage, Avis Scaramucci, Dan Schiedel, Dean Schirf, Connie Schlittler, Blair Schoeb, Jeannie Schoeb, Bill Schonacher, Bud Scott, Emily Deal Scott, Jennifer Seal, Kim Searls, Thomas J. Searls, Jennifer Seaton, Paul Sechrist, Charles Seibel,Tony Sellars, Sally Selvidge, George Selvidge, Deborah Senner, Mike Seney, John Seward, Frank Sewell, Howard Sewell, T.W. Shannon, Sen. Ron Sharp, Calvin Sharpe, Tamer Shawareb, Shelley Shelby, Kent Shellenberger, Kirk Shelley, Jay Sherrill,Don Sherry, Rachel Shingleton, Simon Shingleton, Tony Shinn,Natalie Shirley, Nathan Shirley, Dennis Shockley, Janet Shockley, Joe Shockley, Kimber Shoop, Jennifer Shoop, Kent Shortridge, Beth Shortt, Carl Shortt, and Jerrod Shouse.

Continuing with Jabar Shumate, Dick Sias, Andrew Silvestri, Ann Simank, Jeff Simpsen, Sam Sims, Amy Sine, Becky Skidmore, Selena Skorman, Greg Skuta, Jon Skuta, Kasey Slavonic, Sen. Jason Smalley, D.G. Smalling, Dr. Richard Smith, Jan Smith, Eric Smith, Lee Allan Smith, Robin Smith, Lisa Smith, Terry Smith, Joshua Snavely, Deby Snodgrass, Grant Soderberg, Leslie Spears, Bob Spinks, Pam Spinks, Sarah Spinks, Andy Spiropoulos, Ellen Spiropoulos, Kristi Spomer, Robbie Squires, Dee Dee Stafford, Tom Stafford, Carolyn Stager, Evan Stair, Sen. Rob Standridge, Jeff Starling, Sally Starling, Allison Stanford, Ainslie Stanford, Mark Stansberry, Natalee Stansberry, Kris Steele, Larry Stein, Geren Steiner, Bobby Stem, and Marshall Stockdell.

Also: Clint Stone, Lee Anne Stone, Renzi Stone, Erica Stone, Emily Stone, Rep. Shane Stone, Todd Stone, Mariann Stone,Wayne Stone, Mark Stonecipher, Ken Stoner, Tim Strange, David Streb, Julie Strebel Hager, Leah Strickland, Joe Strunk, Anika Stucky, Leonard Sullivan, Dr. Mark Sullivan, Sue Sullivan, Rhea Sulzycki, Paul Sund, Mitch Surrett, Jason Sutton, Katie Sutton, Randy Swanson, Kyle Sweet, Cedric Swift, Charlie Swinton, Barry Switzer, Sen. Anthony Sykes, David Syler, and John Symcox.

T through U to V – Tried, United and Verified backers of David Holt as mayor of Oklahoma City

Gary Taber, Marcy Taber, Russ Tallchief, Glenna Tanenbaum, Dick Tanenbaum, Randy Tate, Marnie Taylor, Becky Taylor, Leah Taylor, Jason Taylor, Sarah Taylor, Sheriff P.D. Taylor, Terry Taylor, Rep. Tess Teague, Ashley Terry, Kim Terry, Mark Thomas, Scott Thomas, Danny Thomason, Chuck Thompson, Jan Thompson, Janie Thompson, Jeff Thompson, Matt Thompson, Mike Thompson, Hayley Thompson, Sandino Thompson, Valerie Thompson, Hans Herman Thun III, Edith Thurmond, Matt Tilly, Megan Tilly, James Timberlake, Gina Timberman, Dr. Melvin Todd, Tyler Tokarczyk, Beth Tolbert, Jim Tolbert, Miles Tolbert, Molly Tolbert, Gloria Torres, Lonny Towell, Victoria Tran, Dr. Maria Trapp-Braly, Sen. Greg Treat, Gary Tredway, Katie Trudgeon, Jon Trudgeon, Joe Trzcinski, Tod Tucker, Jennifer Tupps, Ryan Tupps, Mike Turpen, Patrick Turpen, Tony Tyler, Ty Tyler, and Chris Tytanic.

Continuing: Kristen Vails, Saundra Vallejo-Delgado, Paulo Valles, Matt Van Every, Gregg Vandaveer, Jeff Van Hoose, Scott VanHorn, Ray Vaughn, Kristy Ventimiglia, Chad Vesper, Sam Vinall, Evan Vincent, Erin Von Tungeln, Seth Von Tungeln, and Mike Vorhees.

Holt welcomed these friends aboard from W, X, Y and Z

Blake Wade, Rep. Collin Walke, Eddie Walker, Gordon Walker, Johnny Walker, Diana Wall, David Wanzer, Daren Ward, Harper Ward, Trent Ward, Tyler Ward, Chad Warmington, Courtney Warmington, Kory Warr, Rick Warren, Ryan Waters, Ashley Waters, Hardy Watkins, Kari Watkins, Terri Watkins, Brad Watson, Lyn Watson, Connie Weber, Jim Webb, Susan Webb, Nate Webb, Jeanie Webb, Roger Webb,Stacey Weddington, and Travis Weedn.

Cameron Weems, Meredith Wegener, Alex Weintz, Diane Welker, Trey Welker, Jack Wells, Dr. Reggies Wenyika, Jack Werner, Rep. Tammy West, Alice Wheeler, Jack Wheeler, Michael Whittington, Karen Wicker, Nate Wiewel, Chuck Wiggin, Dan Wilguess, Shannon Wilguess, Emily Wilkinson, Kevin Wilkinson, Chris Wiser, Deborah Williams, John Morris Williams, John D. Williams, Mark Williams, Paige Williams Shepherd, Rainey Williams, Scott Williams, Mark Willingham, Harry Wilson, Mike Wimmer, Susan Winchester, Jason Wint, Brad Wojtek, Debra Wojtek, Rick Womack, Philip Wong, Phyllis Worley, Jenna Worthen, Jacque Wright, Allen Wright, Nick Wu, Jaison Yacabucci, Brad Yarbrough, Dr. Carlan Yates, Monica Ybarra, Sen. Ervin Yen, John Yoeckel, Rep. George Young, Michael Young, Jake Yunker, Don T. Zachritz, Jason Zaloudik, Sterling Zearley, Tracey Zeeck, Brad Zerger, Paul Ziert, Jason Zielke, Bonnie Zouga, Allyson Zupin, Joe Zupin, Brent Zweifel, Isobel Zweifel, and Ted Zweifel.

NOTE: Publisher Patrick B. McGuigan contributed to this story.